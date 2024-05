Modica. Il nuovo Presidente Confcooperative incontra il Sindaco

Prosegue la serie di incontri che la nuova presidenza di Confcooperative territoriale Ragusa sta attuando con i sindaci della provincia. Dopo l’appuntamento d’esordio con il primo cittadino del Comune capoluogo, stavolta è toccato all’amministrazione comunale di Modica, rappresentata oltre che dal Sindaco anche dall’assessore ai Servizi sociali, Chiara Facello e dal dirigente del settore, Rosario Caccamo. Confcooperative era rappresentata dal presidente Luca Campisi, accompagnato dal responsabile d’area, Emanuele Lo Presti. Per l’occasione è intervenuto anche il presidente dell’altra centrale cooperativa presente sul territorio, Gianni Rollo di Legacoop. Al centro del cordiale e proficuo confronto i temi che interessano più da vicino, in questa delicata fase, il mondo della cooperazione, a cominciare dall’adeguamento del Ccnl per il personale delle cooperative sociali, oltre alla questione riguardante le scuole visto che, proprio sul territorio cittadino, sono molti gli istituti gestiti con la forma operativa della cooperazione. E’ stato anche toccato il delicato tasto dei ritardi nei pagamenti alle cooperative operanti nell’espletamento di servizi essenziali per il Comune e, da questo punto di vista, l’amministrazione si è impegnata per cercare di velocizzare le procedure. Sul tappeto, altresì, anche le problematiche e le prospettive riguardanti la nuova cooperazione, dal turismo alla zootecnia senza trascurare, poi, gli aspetti legati al pianeta Gal. “Un incontro interessante – commenta il presidente Campisi – che ci dà modo, ancora una volta, di verificare quanto variegato sia il mondo della cooperazione sul nostro territorio in attesa di risposte sempre puntuali ed efficaci da parte della pubblica amministrazione”.

