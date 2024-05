Modica, Occupiamoci di…La domanda incontra l’offerta di lavoro

Giovedì 2 maggio presso la biblioteca della chiesa di S. Luca a Modica si è svolta la penultima Assemblea del gruppo Occupiamoci di…in cui i professionisti del lavoro hanno incontrato i disoccupati.

Ad aprire i lavori è stato il formatore Filippo Corvo che ha messo in relazione i dati statici che il Governo Meloni in occasione della festa dei lavoratori ha snocciolato confrontandoli con i dati sull’aumento della povertà in Italia specie nel meridione, la cattiva retribuzione di alcuni lavori porta alla miseria diverse famiglie.

Successivamente è intervenuto il prof. Francesco Pitino già presidente della Camera di Commercio di Ragusa e fondatore del Movimento Azzurro, ha parlato di come il concetto del lavoro sia cambiato nel corso degli anni e come il nostro territorio offra delle opportunità lavorative, il professore ha donato al gruppo dei volontari il suo libro “Una vita tra 2 secoli”.

Giovanna Manenti dell’agriturismo Le Chiuse di Guadagna, ha raccontato come, con i suoi figli, ha voluto investire sul nostro territorio, poi rivolgendosi ai disoccupati ha fatto un’offerta di lavoro, infatti la struttura attualmente è alla ricerca di personale di sala con esperienza.

Emanuele Lo Presti direttore di Confcooperative per le province di Ragusa e Siracusa, ha illustrato l’importanza del cooperativismo e delle possibilità per gli under 35 di beneficiare di circa € 5.000 a fondo perduto per avviare una cooperativa.

L’imprenditore Massimo Puccia della ditta di smaltimento rifiuti, Impresa Puccia di Modica ha messo a confronto la realtà del Nord Italia con quella del Sud, attualmente la ditta cerca autisti con patente C e CQC per la conduzione di camion della spazzatura e di personale dedito alla selezione dei rifiuti.

Durante l’assemblea è seguito il dibattito con i disoccupati che hanno posto diverse domande ai professionisti, puntando il dito sugli enti preposti all’occupazione spesso circondati da forme di burocrazia che scoraggiano la ricerca del lavoro.

Poi è stata la volta di Georgina Ramos e di Marzia Modica del gruppo immobiliare Coldwell Banker, che hanno parlato di come iniziò la loro carriera nell’immobiliare e di come le assemblee del gruppo rappresentino un momento di confronto e di incontro, tra le parti.

Giorgio Agosta dell’associazione Salvuccio Agosta ha voluto rimarcare l’importanza del lavoro come valore e sul come il nostro territorio può essere valorizzato, invitando i giovani a non andare via ma a rimanere nelle nostre realtà che offrono tanto.

Il prof. Nunzio Lauretta e la dott.ssa Loredana Puccia del centro di formazione Federico II di Modica hanno parlato dell’importanza della formazione e hanno illustrato ai presenti un progetto sulla disabilità sensoriale che stanno portando avanti e ben presto porterà a degli ottimi risultati

L’agronomo nonché operatore della formazione professionale, Giuseppe Alecci, ha lanciato l’idea di creare un Osservatorio del lavoro che serva a evidenziare le figure professionali richieste dal mercato del lavoro e di cui è carente il nostro territorio.

Il funzionario Inps, Aurelio Tumolo, ha illustrato ai presenti i concorsi pubblici nazionali e regionali di imminente scadenza invogliando i presenti a partecipare.

Al termine del lungo pomeriggio, i volontari del gruppo Occupiamoci di…hanno dato appuntamento ai disoccupati a mercoledì prossimo dalle 16 alle 18 nei locali della biblioteca della chiesa di S. Luca a Modica per consultare le ultime offerte formative.

Salva