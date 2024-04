Scicli. Bolletta Eni non pagata da 3 milioni. Comune condannato

Il Tribunale di Ragusa ha condannato il Comune di Scicli al 3 al pagamento della somma complessiva di 2.758.000 euro, per via dell’aggravio di interessi di mora di 878 mila euro e spese di giustizia di 17.040 euro per non avere pagato la fattura di energia elettrica di Eni Spa n. E166021645 di 1.526.446 euro con scadenza 20 settembre 2016.

Il Consiglio Comunale di Scicli – in ottemperanza della succitata sentenza – ha approvato con delibera n. 144 del 30/12/2023 il riconoscimento del debito fuori bilancio per l’intero ammontare, dopodiché il Comune ha proposto appello per la riforma della suddetta sentenza, richiedendo la riduzione degli interessi di mora dall’8% al 3,5%, ma in attesa della sentenza della Corte di Appello di Catania dovrà provvedere al pagamento dell’intero debito al fine di evitare la maturazione di ulteriori interessi di mora.

E’ quanto fa rilevare il comitato Cambiare Scicli presieduto da Giuseppe Implatini.

