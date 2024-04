Si è ribaltata un’auto alle porte di Marina di Modica, sulla ex Sp 44, finendo la sua corsa sul terreno sottostante la strada, dove si trovavano dei contadini intenti a raccogliere ortaggi. Ingenti danni all’autovettura, il cui conducente è uscito indenne dal veicolo. Da accertare la dinamica dell’incidente che per fortuna non ha coinvolto i contadini che si trovavano a ridosso del terreno. Sul posto i carabinieri della stazione di Marina di Modica.

