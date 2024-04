La guida definitiva ai giochi di slot radiofonici italiani

In Italia sul panorama online sono disponibili diverse slot a tema radiofonico. Alcune ricalcano le orme di celebri film, mentre altre sono basate su giochi classici ed ideali per gli amanti di questo genere. A seguire ne elenchiamo tre che vanno per la maggiore e che hanno caratteristiche uniche, interessanti e in grado di soddisfare le esigenze sia di giocatori principianti che esperti.

Coils of Cash: una slot semplice ma imprevedibile

L’azienda sviluppatrice di software per casinò nota con la sigla di Play’n Go presta sempre attenzione per creare slot machine di alto livello. Coils of Cash è una slot online a tema radiofonico che apparentemente sembra semplice, ma invece si propone con una totale imprevedibilità in ogni giro dei rulli. Quando si gioca, non si sa mai quando le cose andranno totalmente fuori controllo in senso positivo per gli utenti che la scelgono, poiché vengono azionati dei moltiplicatori che danno vita a vincite potenzialmente folli. In questa slot gli utenti potranno godere di un’atmosfera Megaways con vittorie a cascata. Quest’ultima viene così definita poiché comprende linee vincenti da 10, 20 o 40 mentre le paylines sono decisamente più alte delle slot tradizionali. Anche il numero dei rulli è variabile e ognuno vanta simboli numerici da 2 a 7, che cambiano tra uno spin all’altro determinando le linee vincenti. Ogni tipo di slot Megaways come Coils of Cash comprende tra l’altro bonus davvero speciali, e funzionalità uniche quanto interessanti.

PinUp HD 50: una slot a tema radiofonico glamour

Una goccia di profumo, un tocco di rossetto e stupendi tacchi alti rendono molto accattivante la slot machine online denominata Pin-Up HD 50 sviluppata dalla società WM. Chi la sceglie infatti può sentirsi pronto a vincere e a non lasciarla mai, almeno fino a quando non sarà soddisfatto dei risultati positivi ottenuti. Nessun giocatore resiste al fascino di questa slot multi-linea sexy, in quanto è coinvolgente e assolutamente divertente. Le caratteristiche principali del gioco sono in primis i free spins che se combinati tra loro (minimo tre), garantiscono un determinato numero di giri gratuiti. In secondo luogo ci sono simboli Scatter che se appaiono sui rulli (uno o più), consentono di ottenere un importo vincente aggiuntivo pari alla puntata totale moltiplicata per 1, 2, 3, 4 o 5 e nuovamente in base al numero dei simboli Scatter visualizzati. Un altro simbolo remunerativo di questa slot a tema radiofonico è il Wild che funziona come un Joker, purché sostituisca il segno mancante e quando appare sui rulli offre maggiori possibilità di vincere. La slot infine vanta di serie interessanti e remunerativi bonus, l’Autoplay che permette al giocatore di riprodurre automaticamente più puntate in una riga, il Fast Play che accelera i giri e forniscono al giocatore un gioco più veloce e emozionante.

Record Riches: La slot radiofonica musicale

La musica è da sempre la protagonista della radio, e anche nella slot machine online denominata Record Riches e prodotta dalla Playtech, è presente in modo netto. Con questo nuovissimo gioco da casinò, gli utenti hanno la possibilità di immergersi nell’atmosfera degli anni ’60, ossia quella per antonomasia nota come l’era d’oro della radio. La slot in oggetto per tale motivo è stata progettata in stile retrò e con una grafica a dir poco eccellente. Il design seppur piuttosto semplice, riesce comunque a trasmettere in pieno la suddetta l’atmosfera degli anni ’60. La griglia di Record Riches è ambientata sullo sfondo della radio e la parte migliore è che il giocatore può regolare la melodia mentre fa girare i rulli. L’operazione si può effettuare grazie ad un apposito piccolo interruttore sul lato sinistro dello schermo. Nonostante un approccio semplicistico all’aspetto del gioco, gli sviluppatori hanno mirato a fornire la colonna sonora di prim’ordine alla loro idea, in modo che gli utenti possano scegliere una musica funky o grunge per accompagnati durante la loro sessione di gioco.

