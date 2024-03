L’ASP di Ragusa ricerca locali in affitto ad Acate e Santa Croce

L’ASP di Ragusa è alla ricerca di un immobile, ad Acate, ove allocare il Poliambulatorio specialistico territoriale. Le domande di partecipazione all’Avviso (disponibile a questo link) potranno essere presentate entro e non oltre il ventesimo giorno dalla pubblicazione sul sito aziendale, avvenuta in data 28 marzo 2024, e dovranno adeguarsi alle caratteristiche richieste dal bando. Gli interessati,

inoltre, dovranno dichiarare l’assenza di rapporti di parentela con i dipendenti ASP. Con la medesima formula, l’ASP di Ragusa è alla ricerca di un immobile, nel comune di Santa Croce Camerina, in cui allocare la Guardia Medica e la Postazione 118. Tutte le indicazioni utili, dalle caratteristiche dei locali fino alle modalità di partecipazione, sono consultabili a questo link.

Salva