Scicli. L’ASP conferisce un incarico provvisorio di assistenza primaria

A conclusione della procedura indetta lo scorso 27 febbraio, che ha registrato due manifestazioni di disponibilità, l’ASP di Ragusa ha conferito un incarico provvisorio di assistenza primaria a ciclo di scelta nell’ambito del comune di Scicli, per la durata di sei mesi. Si ritiene così superata la criticità assistenziale relativa alla carenza di medici di famiglia.

Già in precedenza, come comunicato dall’Azienda, era stata accolta la richiesta di trattenimento in servizio di un paio di medici fino al 72° anno di età. Il Commissario straordinario dell’ASP, Giuseppe Drago, esprime un ringraziamento nei confronti della U.O.C. Assistenza Sanitaria di Base e Specialistica, diretta dalla dottoressa Carmela La Terra, per aver ottemperato in tempi rapidi a tutti gli adempimenti utili a garantire l’assistenza primaria alla comunità sciclitana.

