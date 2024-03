Sabato la Passalacqua Spedizioni Ragusa di basket a Schio

E’ diventato uno dei classici del basket femminile italiano. La sfida tra la Passalacqua Spedizioni Ragusa di basket e Schio non è mai partita banale. Passano gli anni, cambiano i roster, ma l’impatto emotivo è sempre lo stesso. La comitiva biancoverde parte oggi da Ragusa nuovamente alla volta del Veneto dopo la trasferta della scorsa settimana a San Martino di Lupari, per sfidare le Orange (palla a due domani 30 marzo alle ore 19,00) nella quartultima giornata di una regular season in cui ci sarà ancora da vedersela con Venezia e Milano in casa e con Battipaglia in trasferta. Morale, fiducia e concentrazione, specie dopo il ciclo di sei vittorie consecutive, non mancano di certo. “Affrontiamo questa partita con grande entusiasmo e fiducia – conferma coach Lino Lardo – conosciamo molto bene il valore di Schio, squadra a cui facciamo davvero i complimenti per tutto quello che ha fatto in questi anni. La troveremo molto concentrata, anche perché terminando l’avventura in Coppa punterà tutte le attenzioni sul campionato. Per quanto ci riguarda, dobbiamo anche pensare alle partite precedenti di campionato e coppa che abbiamo disputato contro di loro e in cui le abbiamo messe in difficoltà, ma per vincere dobbiamo giocare una partita di altissimo livello per tutti i 40 minuti, cosa che ci è riuscita solo in parte nelle altre due partite. Andiamo ad affrontarle sul loro campo, e lo faremo a testa alta, consapevoli di andare a giocarci una partita che porta con sé grandi motivazioni e stimoli”.

Salva