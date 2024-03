Modica. Donarono gli organi di Sandra Spadaro ora donano fototerapia

Ieri mattina presso il Reparto di Pediatria dell’Ospedale Maggiore di Modica, si è tenuta la cerimonia di donazione, in memoria di mia sorella Sandra Spadaro, venuta a mancare lo scorso 24 febbraio.

Alla cerimonia, presieduta dal Direttore Sanitario, Piero Bonomo, dalla Responsabile del Reparto di Pediatria, Garro, dal dottor Vitale, dalla Coordinatrice Infermieristica e dal personale sanitario, con la presenza di Don Peppe Stella.

“Ci teniamo a ringraziare tutte le persone, familiari, amici e colleghi – dicono iparenti di Sandra Spadaro – che sin dall’inizio della nostra tragedia familiare, si sono stretti attorno alla nostra famiglia e che hanno contribuito alla realizzazione di tale importante progetto”.

È stata donata una lampada per la fototerapia di nuova generazione, per la cura dell’ittero neonatale, materiale sanitario e vestiario da destinare ai bambini meno fortunati, che nasceranno presso la Pediatria di Modica.

“Ci è stato detto che il macchinario è già stato utilizzato con enorme beneficio, e di questo ne siamo felici, mia sorella lo sarebbe stata. Servirà ad aiutare medici ed infermieri. Ma sopratutto sarà di aiuto per i bambini e le famiglie che nasceranno presso il Presidio di Modica. Quanto realizzato, è stato possibile solo grazie al valore di mia sorella Sandra – spiega il fratello Stefano – all’affetto che in vita ha saputo donare a chi ha avuto il piacere di conoscerla e di viverla. Noi come famiglia abbiamo ed avremo sempre l’onore di ricordarla e farla conoscere per quello che era.

Una ragazza di cuore, con uno splendido sorriso ed amante della vita. Grazie a tutti per averci aiutato a realizzare questo progetto in nome della nostra Sandra”.

