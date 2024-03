Unitre Modica. Si è svolto incontro “Nel cerchio della madre”

Ospitato nei locali del Palazzo De Leva ha avuto luogo a Modica l’incontro sul tema “Nel cerchio della Madre” organizzato, nell’ambito della manifestazione “N’Uovo – movimento urbano condiviso”, in collaborazione con l’Unitre di Modica. Relatrice Marcella Burderi che, dopo il saluto e la presentazione di Giorgio Moncada e di Loredana Roccasalva, responsabili della manifestazione, ha sviluppato una serie di considerazioni su tutto ciò che riguarda la madre, partendo dal presupposto che ogni ragionamento, nella tradizione popolare, si richiama alla Madonna. Vari e tutti ben argomentati sono stati i riferimenti che hanno caratterizzato l’interessante relazione: dal modo come intendere la vita, al fatto che il cerchio che entro cui si sviluppa ogni considerazione sulla madre altro non è che una spirale che punta verso l’alto per esaltarne sempre di più il ruolo.

Riferendosi al livello locale è stato ricordato che, a Modica, sin dal tempo dei conti fu affermato il principio che le feste dedicate a Maria sono le più importanti della città e, non a caso, la chiesa del castello dei conti è stata intitolata a Santa Maria del Castello. Così come in ogni atteggiamento ed in ogni espressione il nome di Maria veniva citato con devozione e come riferimento pratico, consolidato in ogni tradizione popolare. Un esempio è stato fatto con la citazione del segnale espresso con la parola “Mariavinni” con il quale veniva chiesto nell’aia ai muli ed alle giumente di invertire la direzione durante la trebbiatura tradizionale del grano.

“Il cerchio della Madre – ha affermato Marcella Burderi- è un grande abbraccio dentro il quale Maria, Madre della città di Modica, sia quella che ha un animo religioso sia quella che ha uno spiccato senso laico, stringe la sua gente. Da Santa Maria del Castello alla Madonna dell’ Itria alla Madonna del Carmelo e della Pietà, alla Madonna di Monserrato, il cerchio della Madre si chiude con la Madonna Vasa Vasa che bacia il figlio nel cuore della città riunendo sotto il suo Manto di speranza la gente semplice, i rappresentanti del clero e le autorità laiche”.

Salva