Avimecc Volley Modica. D: netto successo sul Partanna

Avimecc Volley Modica 3

Libertas Partanna 0

Con il netto successo in tre set sulla Libertas Partanna, la formazione di serie D dell’Avimecc Volley Modica vince il triangolare in cui oltre ai ragazzi di Ciccio Italia e il sestetto trapanese ha partecipato il Messina Volley e stacca il pass per la finale play offche decreterà la squadra che sarà promossa in serie C.

Al “Geodetico” di via Fabrizio, i giovani “Galletti”hanno giocato una buona partita contro la formazione trapanese che ha cercato di tenere botta riuscendosi soltanto nelle fasi iniziali.

Poi i biancoazzurri hanno messo il “turbo”, hanno iniziato a penetrare con continuità nella difesa ospite e hanno sbagliato meno nei fondamentali e la partita si è messa in discesa.

Dopo aver vinto il parziale d’apertura 25/17, i modicani hanno continuato a tenere in mano il pallino del gioco e nonostante la strenua resistenza della formazione trapanese l’andamento della seconda frazione è stato una fotocopia di quella precedente. Con l’identico punteggio del primo set, i giovani biancoazzurri si aggiudicano anche il secondo parziale facendo perdere quelle poche certezze ai loro avversari che nel terzo set non riescono più a tenere il ritmo e mollano anche mentalmente.

Con un facile 25/11 il sestetto della Contea fa suo anche la terza frazione e porta a casa con merito il successo che permette loro di approdare alla finale play off, dove a contendere la promozione in serie Calla formazione di coach Italia ci sarà la vincente del confronto tra Astra Volley Catania e Volley Barcellona.

La finale sarà su due confronti (andata e ritorno) con eventuale golden set. L’Avimecc Volley Modicagiocherà la prima partita di finale in trasferta e il ritorno e l’eventuale golden set in casa in quanto ha avuto il miglior piazzamento nella regolar season dove i biancoazzurri sono arrivati secondi alle spalle del Volley Paternò.