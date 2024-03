Domenica i giovani del M5S a confronto

I giovani del Movimento 5 Stelle a confronto. Domani, 24 marzo, tutti gli iscritti under 36 sono invitati a partecipare all’evento online organizzato dal Network Giovani. Si tratterà di un confronto aperto sul programma per le prossime elezioni europee del 2024, confronto che rappresenta anche la tappa conclusiva di un percorso partecipato, che è stato avviato con la richiesta di contributi agli iscritti stessi. Durante l’evento, saranno discusse le proposte del programma del Movimento 5 Stelle per un’Europa più inclusiva, sostenibile e giusta. Sarà data, inoltre, ai giovani, l’opportunità di dialogare direttamente con il Presidente Giuseppe Conte. Per partecipare all’evento è necessario registrarsi tramite il modulo inviato via email a tutti gli iscritti al Network. A prendere parte all’evento, per la provincia di Ragusa, saranno in primis i referenti giovani del gruppo territoriale di Ragusa, Carla Albani, di Modica, Elio Cicero e di Vittoria, Massimiliano Sallemi, ma tanti altri sono gli Under 36 che fanno parte di un Movimento che sempre più si sta strutturando e che vuole ripartire dal basso e, appunto, proprio dai giovani che devono rappresentare la nuova linfa e il nuovo slancio per il prossimo futuro. L’evento avrà inizio alle ore 15,00 e si concluderà intorno alle 18,00 con i saluti finali, dopo il dibattito, il dialogo con gli Europarlamentari e l’intervento del presidente Conte. “Un’opportunità non solo per i giovani di potere acquisire strumenti importanti di partecipazione – commenta il coordinatore provinciale Federico Piccitto – ma anche per gli stessi portavoce, che avranno modo di ascoltare direttamente dalla viva voce degli under 36 le esigenze e i bisogni. Si tratta di un evento che arriva al termine di un processo di lavoro in cui tutti i giovani del network sono stati impegnati e nel quale sono state recepite le varie istanze. L’invito è quello di partecipare per scrivere insieme il futuro dell’Europa”.

