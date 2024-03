Pioggia di medaglie per la Kudos Modica

Sabato 16 Marzo, a Rosolini, si sono svolte le gare del Campionato Regionale Individuale della Categoria LC3 base.

Scendono in campo, per la Kudos Sofia, Cappello e Adriana Viola, rispettivamente nella categoria J2 e J3, che ottengono il gradino più alto del podio; nella categoria s1 2° classificata la ginnasta Virginia Carbone, seguita dalle compagne Martina Giannone al 4° posto e Gloria Firera al 5°. Nella categoria S2 la ginnasta Giulia Reale ottiene un ottimo 2° posto, mentre nella categoria LC3 Avanzato, Alice Fiore ottiene la quinta posizione.

Domenica 17, mentre il tecnico Federale Angelo Floridia era impegnato con l’atleta Michele Cappello nel secondo allenamento Regionale tenuto da Mario Lupo in collaborazione con Luciano Santuccio a Catania, intanto i tecnici Sabina Vindigni e Noelia Caccamo erano impegnati nella prima prova del Campionato Regionale Individuale LA, LB3 ed LB, a Ragusa.

Nel livello LA, medaglia d’oro per Carla Minardo nella categoria s2;tra le altlete 3 fascia medaglia d’oro anche per la ginnasta Viola Cappello, seguita dalla compagna Francesca Ruta che ottiene una importante medaglia d’argento. In 2° fascia Rebecca Buccheri si piazza al sesto posto e Aurora Galfo al decimo.

Nel livello LB3 avanzato medaglia d’oro per Carola Liuzzo, tra le Junior 1^ fascia, e Ginevra Covato fra le Junior 3^ fascia, la compagna Ottavia Traina conquista la medaglia d’argento tra le Senior 1° fascia.

Nel livello LB3 base fra le Junior 2^ fascia il gradino più alto del podio lo conquista Lopes Costanza mentre fra le Allieve 4^ fascia Viola Cappello si aggiudica la medaglia d’argento.

Nel Livello LB avanzato fra le Senior 1^ fascia Sofia Maggio è medaglia d’oro mentre la compagna Nicoletta Giannone ottiene la medaglia d’argento,fra le allieve 4^ fascia 5^ e 6^ piazzamento per Ginevra Celestre e Serena Stracquadanio. Ma le gare non finiscono qui: il prossimo sabato ci sarà la prova regionale individuale livello LA3, mentre domenica la seconda e ultima prova regionale per il debuttante Michele Cappello.

