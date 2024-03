Consegnati i lavori pista ciclabile lungo la riviera Kamarina

“Abbiamo consegnato i lavori della pista ciclabile lungo la riviera Kamarina. Un altro tassello si aggiunge al mosaico delle opere pubbliche che, sotto l’attenta e puntuale supervisione del sindaco Francesco Aiello, stanno lentamente ma inesorabilmente trasformando in meglio la nostra città”. E’ quanto afferma l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Vittoria, Giuseppe Nicastro, parlando di un’opera che, tra l’altro, comprende due segmenti di finanziamento: il primo con Dm 344 del 12 agosto 2020 da parte del ministero delle Infrastrutture per un importo di 227mila euro; il secondo con la misura M5 C2 I.2.1 “Rigenerazione urbana” del Pnrr per un importo di mezzo milione di euro. Le ditte aggiudicatarie delle opere sono quindi due: la Itaca soc. coop. e la Descat srl. “Ottenuti dunque due tipi di finanziamenti – spiega Nicastro – per realizzare un’unica grande opera che andrà valorizzare tutta la riviera Kamarina. Un grande risultato che ci fa dire a chi blatera contro questa amministrazione che gli obiettivi raggiunti parlano da soli. Ma non solo. Posso aggiungere che la nostra è l’amministrazione comunale che ha drenato più finanziamenti alla città, sicuramente più di quella precedente. Questi lavori permetteranno una grande valorizzazione di Scoglitti grazie all’alacre attività di tutti gli uffici coinvolti, in particolare dell’assessorato ai Lavori pubblici che sta continuando a dare delle risposte ai cittadini e continuerà ancora a darle. Ringrazio, per questo motivo, tutto il personale che si è speso per concretizzare tale obiettivo”. Vale la pena di ricordare che il progetto non mira soltanto a costruire la semplice pista ciclabile ma comprende pure la rivalutazione di tutta la zona urbana, anche tramite la realizzazione di una ciclostazione denominata bike parking rivolta al parcheggio delle bici così da potere godere del panorama tutto attorno. E, ancora, gli arredi urbani con le aree ludiche dei giochini per bambini oltre alle piazzole di sosta. Poi sarà costruita una classica terrazza per ammirare il panorama, una vera e propria skyview di affaccio sul mare da allestire con travi curvi di legno lamellare. In più si lavorerà alla realizzazione di una fontana denominata Water walking che sarà posta al livello di un nuovo spazio urbano antistante alla ciclovia. “Insomma – conclude l’assessore Nicastro – ciò che avevamo promesso ieri, oggi l’abbiamo mantenuto. Ancora una volta. Mettendo in rilievo che in due anni abbiamo appaltato più opere noi di chi ci ha preceduto”.

