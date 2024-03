Il CGA conferma la scelta dell’Amministrazione di Modica: sì agli impianti sportivi in zona agricola

Gli insediamenti sportivi in zona agricola nel territorio di Modica sono pienamente legittimi. Lo ha stabilito il Consiglio di Giustizia Amministrativa annullando la precedente sentenza del Tar che aveva dato ragione ad un ricorso presentato da un centro sportivo contro la concessione rilasciata dal Comune di Modica ad un altro centro sportivo circa la realizzazione di strutture dedicate alla pratica sportiva in zona agricola. È importante che, prima di concludere, il CGA, non essendosi limitato a dichiarare la inammissibilità del ricorso, ha tenuto a precisare che l’attività politica di programmazione urbanistica volta all’implementazione dei centri sportivi nel territorio non era sindacabile dal giudice, in quanto attività discrezionale riservata all’organo politico che non può essere sostituito dal Giudice, tranne in casi eccezionali di irragionevolezza (evidentemente non rinvenuti nella fattispecie). “Il CGA ha apprezzato l’operato della nostra amministrazione – dichiara l’Onorevole Ignazio Abbate allora Sindaco di Modica – che intendeva, nel 2020, favorire gli insediamenti destinati ad attività sportive anche in aree densamente abitate ma destinate a zona agricola e priva di insediamenti pubblici (si parlava infatti nella delibera della giunta della funzione sussidiaria delle attività sportive private in termini di sostegno alle attività pubbliche). Come già accaduto in passato ci fu allora chi tentò di speculare su questa situazione accusandoci di favorire gli interessi privati. Ancora una volta le loro parole sono state spazzate via da una sentenza che farà giurisprudenza e che permetterà lo sviluppo di nuove attività sportive anche in zone dove prima non era possibile”.

