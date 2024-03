Ingente donazione all’ospedale Maggiore-Baglieri di Modica

Sono stati consegnati qualche giorno fa, presso il reparto di Geriatria di Modica, alcuni beni donati dalla Fondazione “Iolanda e Francesco Ciurciù” di Pozzallo all’ospedale “Maggiore-Baglieri”. Un atto di grande generosità, già ratificato da una delibera dello scorso dicembre: si tratta di otto televisori, sei frigoriferi, un videoproiettore e un kit per impianto di filodiffusione. Nell’ambito della stessa donazione, tre sedie reclinabili sono state destinate al Pronto Soccorso.

“Anche a nome della Direzione Strategica dell’ASP e della Direzione Medica di presidio – dichiara il primario della U.O.C. di Geriatria, dott. Salvatore Abbate – ringraziamo la Fondazione per il gesto d’altruismo e per la sensibilità dimostrata verso i pazienti del reparto. La fruizione dei beni, che verranno attivati col supporto del Servizio tecnico aziendale, allieterà la degenza dei malati e rientra nel percorso di umanizzazione delle cure di cui la nostra Unità si fa pienamente interprete. La disponibilità del presidente della Fondazione, Giuseppe Ciurciù, e di tutte le persone coinvolte in questa donazione, restituisce un messaggio di speranza e solidarietà che è obiettivo coltivare e promuovere”.

Salva