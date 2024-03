Ospedale Vittoria, Sallemi: “Compiacimento per l’arrivo della seconda Tac e di nuova strumentazione”

“L’ospedale Guzzardi di Vittoria vedrà un potenziamento della strumentazione grazie agli acquisti già deliberati dall’Asp di una nuova Tac e di nuova e moderna strumentazione, come una colonna laparoscopica in 3D. Un cambio di passo importante e ringrazio il neo commissario Giuseppe Drago per l’attenzione rivolta alle istanze della sanità cittadina”.

Così il senatore Salvo Sallemi (FDI) in merito alle recenti deliberazioni dell’Azienda Sanitaria Locale che consentiranno il potenziamento del nosocomio ipparino.

“Nello specifico Vittoria avrà una seconda Tac di ultima generazione per un investimento di 800mila euro ed essa consentirà diagnosi accurate e la continuità assistenziale in caso di guasti delle altre apparecchiature, nonché consentirà di ridurre i tempi delle liste di attesa per gli esami – prosegue Sallemi -. Inoltre arriverà una colonna laparoscopica 3D per il reparto di Ostetricia che consentirà di eseguire interventi non invasivi e il paziente potrà effettuare l’operazione in day hospital e anche il reparto di Chirurgia potrà fruire della nuova attrezzatura. Questi investimenti rappresentano un enorme beneficio per Vittoria e per tutto il comprensorio e testimoniano l’attenzione dell’Asp verso la struttura ipparina; ho mantenuto sempre un dialogo proficuo e propositivo con i vertici Asp al solo

