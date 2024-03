Ragusa. Educazione alla relazione con gli animali di affezione di comunità nella scuola primaria

È partito nei giorni scorsi il percorso di sensibilizzazione ed educazione alla “Relazione con gli animali di affezione di comunità” con gli alunni e le alunne delle seconde classi del Circolo Didattico Paolo Vetri di Ragusa, alla presenza degli assessori alla Tutela Animali, Andrea Distefano, e alla Pubblica Istruzione del Comune di Ragusa, Catia Pasta.

Il percorso, il primo in via sperimentale, si compone di due incontri: uno alla sede di via delle Palme avvenuto il 5 marzo e il secondo presso la sede di via Cesare Battisti che si terrà il 19 marzo prossimo con le seconde classi. A fine mese si programmerà una visita presso una struttura di ospitalità degli animali al fine di poter offrire una reale esperienzialità.

Scopo del percorso è quello di promuovere la sensibilizzazione, già in tenera età, nei confronti degli animali di comunità, di favorire le adozioni, di contrastare gli atti di violenza, frequenti ormai, di ridurre il randagismo, nel medio e lungo termine, attraverso l’apprendimento e la diffusione di buone pratiche.

Il Corso è svolto in collaborazione tra l’UOS Educazione e Promozione della Salute Aziendale, Staff Direzione Sanitaria Aziendale, e il Servizio Veterinario, Dipartimento Veterinario.

Docenti del Corso sono la Dott.ssa Daniela Bocchieri, il Dr. Salvatore Raniolo, la Dott.ssa Stefania Russo e la Dott.ssa Irene Maltese. Sono intervenuti gli Assessori Andrea Distefano e Catia Pasta, la Dirigente dell’Istituto “Paolo Vetri” in un’ottica di piena integrazione tra le Istituzioni, ASP e Comune di Ragusa e Scuola, consci che i bambini sono i futuri cittadini e quindi destinatari dei migliori sforzi formativi.

Salva