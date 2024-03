Ragusa. Modifiche della viabilità in zona Selvaggio

“Piccole ma significative modifiche al traffico nel quadrilatero compreso tra via Don Mattia Nobile, via Don Carlo Gnocchi, via Caronia e via Terranova, in zona Selvaggio a Ragusa.

Su segnalazione del consigliere Zagami, che ha a sua volta raccolto le istanze dei residenti, afferma l’Assessore alla Mobilità Gurrieri, abbiamo infatti preso in esame la situazione di quest’area dove vigeva sia il doppio senso di marcia e sia la sosta dei veicoli su entrambi i lati nonostante le dimensioni ridotte delle carreggiate, creando situazioni di intralcio della normale viabilità specialmente nei mercoledì di mercato.

Per ripristinare la regolamentare circolazione abbiamo quindi stabilito:

– di istituire il senso unico di marcia sulla via Don Mattia Nobile, nel tratto compreso tra la via Cesare Terranova e la via Don Carlo Gnocchi, con direzione verso via Don Carlo Gnocchi;

– di istituire il senso unico di marcia sulla via Don Carlo Gnocchi, nel tratto compreso tra la via Don Mattia Nobile e la via Caronia, con direzione verso via Caronia;

– di istituire il senso unico di marcia sulla via Caronia, nel tratto compreso tra la via Don Carlo Gnocchi e la via Cesare Terranova, con direzione verso via Cesare Terranova;

– di istituire il divieto di sosta permanente, con rimozione, sul lato destro della via Caronia nel tratto compreso tra la via Solunto e la via Don Carlo Gnocchi, mantenendo il doppio senso di marcia.

Le modifiche alla viabilità entreranno in vigore con l’installazione dell’apposita segnaletica”.

