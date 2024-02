Ginnastica aerobica: la Motyka Modica a Favara al campionato regionale Gold

Cresce l’attesa in casa Motyka Modica per la prova unica del Campionato Regionale di ginnastica Aerobica Gold, Silver Eccellenze e Aerostar che si terrà il prossimo 2 marzo a Favara. Alla kermesse in provincia di Agrigento, il sodalizio modicano proverà a conquistare l’accesso alla fase Interregionale in programma a Pomigliano d’arco nel mese di aprile. A rappresentare i colori della Motyka Modica ci saranno Giulia Cappello, Soraida Gennuso, Vittoria Visone, Sophie Barone, Alessia Ciniglio, Asia Agosta, Aurora Vernuccio, Emily Modica, Giulia Giannone, Adele Baglieri, Sofia Frasca, Carla Grimaldi, Ludovica Scarso, Asia Frasca, Samuele Iemmolo e Jacopo Scivoletto. In totale sedici atleti, alcuni dei quali debutteranno in una manifestazione agonistica di caratura regionale, con le “veterane” che faranno il massimo per farli sentire a proprio agio aiutandoli a superare in fretta la probabile emozione del debutto. “La scorsa stagione – spiega Arianna Melilli – è stata strepitosa e piena di successi e soddisfazioni. Non sarà facile ripetersi, ma proveremo a riconfermare quanto di buono abbiamo fatto in precedenza. Quello che ci preme maggiormente, tuttavia, è far capire a ogni nostro singolo ginnasta che ha scelto questo percorso, che anche in questo sport nulla va dato mai per scontato e che i risultati si possono ottenere solo con il lavoro settimanale svolto in palestra. Facciamo nostro un vecchio detto di Nelson Mandela che recita: ‘Io non perdo mai, o vinco o imparo’. A nome di tutta la Motyka Modica – conclude Arianna Melilli – auguriamo un grosso viva il lupo ai nostri atleti e ringraziamo sentitamente i loro genitori che continuano a darci fiducia e a credere nei nostri valori sportivi”.

Salva