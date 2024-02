Vittoria, il soprintendente di Ragusa in visita presso la chiesa di San Giovanni Battista

Si e’ tenuto questa mattina, alle 11:30, un sopralluogo del soprintende ai Beni Culturali di Ragusa, il dottor Antonino De Marco, nella Basilica di San Giovanni Battista di Vittoria. Il sopralluogo, su input dell’onorevole Giorgio Assenza e del senatore Salvo Sallemi, si è rivelato utile per verificare lo stato strutturale di uno dei gioielli della città.

“Si è trattato di un incontro proficuo – dicono Assenza e Sallemi – e ringraziamo il dottor De Marco per la disponibilità. Con Padre Converso abbiamo avuto modo di vedere lo stato della Basilica e abbiamo instaurato, con la soprintendenza, un dialogo aperto per vagliare le possibilità di intervento e di intercettare finanziamenti al fine di preservare e valorizzare la Basilica, luogo caro ai vittoriesi, ai fedeli e importante per tutta la provincia iblea

