Fratelli d’Italia all’attacco del sindaco di Pozzallo

La mobilitazione cittadina voluta dal sindaco di Pozzallo contro il Governo regionale ha visto una mini presenza di 20 persone, molte delle quali addetti ai lavori. Pozzallo questa volta non ha risposto alla chiamata di RobertoAmmatuna. “Certamente – commenta il Circolo di Fratelli d’Italia – i pozzallesi hanno cominciato ad aprire gli occhi sulla realtà amministrativa di questo Comune, ormai in dissesto totale. Fratelli d’Italia oggi informa con dati e, quindi, con assoluta correttezza, sulla situazione della Circonvallazione esterna di Pozzallo”. Il progetto di interventi urgenti sulla Circonvallazione di Pozzallo è stato elaborato dal Consorzio Comunale di Ragusa il 22 febbraio 2022 per un importo di 1.170.000 euro. E’ stato approvato a livello regionale dalla Giunta il 31 maggio successivo. Il 7 marzo 2023 con nota dell’Assessore Regionale alle Infrastrutture è stato chiesto chiede al Libero Consorzio di Ragusa di confermare l’attualità dell’intervento sulla Circonvallazione di Pozzallo e conferma che il progetto esecutivo è inserito nella nuova programmazione FSC 21/27. Ad oggi il progetto è inserito in elenco all’undicesimo posto dell’elenco delle priorità 1 di Ragusa. “E’ palese – aggiungono da Fratelli d’Italia – che il Governo Nazionale e Regionale si sono mossi e continuano a muoversi soprattutto in provincia di Ragusa. Dall’insediamento del nuovo Governo regionale a guida Schifani la Provincia di Ragusa ha avuto vantaggi consistenti a livello di opere pubbliche e stradali per recuperare le penalizzazioni del passato: vedi l’apertura dell’Autostrada fino a Modica, il rifinanziamento della Modica-Scicli, il finanziamento per la Circonvallazione di Pozzallo, l’avvio dei lavori sulla Ragusa – Catania..

Il Sindaco Ammatuna – che governa Pozzallo da 18 anni negli ultimi 30 anni e che per 10 anni è stato pure deputato regionale – non ha ancora capito che non si può amministrare svegliandosi, di tanto in tanto ed a convenienza, dal torpore e dall’inefficienza amministrativa. Le soluzioni deve trovarle il Sindaco che non può continuare scorrettamente a demandare ad altri Enti la responsabilità per la propria incapacità di gestione del Comune, limitandosi a lunghi monologhi senza contraddittorio, mentre la sua maggioranza in consiglio si sfilaccia e si assottiglia, avviando la guerra alla successione. Pozzallo non merita di trascorrere i prossimi tre anni nell’attuale situazione di degrado e di inefficienza per precise responsabilità del Sindaco Ammatuna.

La commedia, anzi la farsa è finita”.

