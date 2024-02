Nuova gara ostica per il Frigintini Calcio. Arriva l’Avola

Da una big all’altra per i rossoblù del Frigintini calcio Città di Modica. Dopo il Vittoria, capolista del girone D del campionato di Promozione, ecco la formazione del Città di Avola seconda in classifica generale ed ancora in lotta per la leadership del girone. Un periodo decisamente difficile per i rossoblù che, tuttavia, non demordono ed anche se per i play off la strada si è fatta molto complicata -difficili da raggiungerli- vogliono invertire la striscia di risultati negativi. Pianese e compagni sconfitti a Vittoria domenica scorsa, al termine di una gara sbloccata da due tiri piazzati (un gol su calcio di punizione ed uno su calcio di rigore), faranno di tutto per evitare di terminare il match con gli avolesi senza raccogliere punti. Anche perché brucia ancora la sconfitta del girone di andata, subita e decisa da episodi che hanno lasciato l’amaro in bocca. Domenica, quindi, per il Frigintini calcio potrebbe essere la gara del rilancio per ritrovare il risultato e il gioco che nelle ultime domenica è stato smarrito. La preparazione al match di domenica pomeriggio al Vincenzo Barone -inizio ore 15- è iniziata e proseguita nel corso della settimana con tutti gli elementi presenti e per la gara -che potrebbe essere seguita da un numero considerevole di tifosi- nelle intenzioni dei rossoblù c’è tutta la volontà di lasciare un buon ricordo con una grande prestazione. Salvo novità o indisposizioni dell’ultimo momento -cioè, nella fase di rifinitura della preparazione settimanale- il tecnico Samuele Buoncompagni ha la possibilità di scegliere gli undici da mandare inizialmente sul terreno di gioco sul gruppo della rosa a sua disposizione. Recuperato definitivamente il capocannoniere del campionato (Kevin Sangiorgio, 14 reti), si attende la piena ripresa di Simone Drago (10 gol all’attivo) rientrato domenica scorsa dopo un infortunio e, però, non ancora nel pieno delle proprie capacità fisiche e tecniche. L’accoppiata del gol potrebbe essere decisiva nel match contro i rossoblù del Città di Avola.

Salva