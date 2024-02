I vincitori del concorso “Il presepe negli Iblei” 2023

La realizzazione del presepe è una tradizione da condividere di generazione in generazione, che va oltre al fatto artistico. Il presepe è la rappresentazione del mistero della natività. Si è svolta ieri la premiazione del concorso “Il Presepe negli Iblei” 2023 a cura del Libero Consorzio Comunale di Ragusa.

“È un piacere ospitare i tanti partecipanti a questo concorso che è ormai radicato nel territorio, continuando a valorizzare e promuovere una tradizione molto sentita nelle nostre comunità”, ha detto il Commissario Straordinario del Lcc ibleo Patrizia Valenti ringraziando il vescovo di Ragusa, Giuseppe La Placa, per la presenza e la vicinanza all’iniziativa. Presenti alla cerimonia anche il segretario generale del Lcc ibleo, Giampiero Bella, ed al dirigente del settore Turismo e servizi socioculturali e strumentali, Raffaele Falconieri.

“La partecipazione massiccia a questo concorso dice che alle spalle c’è impegno e passione nel realizzare opere che ogni anno vengono esposte non solo per l’interesse artistico. Nelle opere presentate c’è la partecipazione al mistero della natività, un modo per dare maggiormente il senso delle celebrazioni del Natale”, ha evidenziato il vescovo La Placa che ha premiato i vincitori delle categorie presepi viventi, privati comunità religiose e pubbliche, istituzioni scolastiche.

La commissione, composta da funzionari del VII Settore e da un esperto di arte presepiale, Giuseppe Fiaccavento, ha stilato la classifica dei premiati:

Per la categoria PRESEPI VIVENTI:

1° Parrocchia S.Paolo Apostolo – Ragusa € 1.000,00

2° Parrocchie Ecce Homo e S.Francesco di Paola – Ragusa €800,00

3° Parrocchia Sacro Cuore di Gesù- Ragusa € 500,00

Per la categoria PRIVATI:

1° Sammito Giuseppe – Scicli € 200,00

2°- Giannone Salvatore – Pozzallo € 150,00

3°ex aequo- Catrame Maurizio – Modica € 100,00

3° ex aequo- Zocco Giovanni – Pozzallo € 100,00

Per la categoria ASSOCIAZIONI PUBBLICHE:

1° – Associazione “Alba Chiara – Ragusa € 300,00

2° – Associazione “L’Arco” – Chiaramonte Gulfi € 200,00

Per la categoria COMUNITÀ RELIGIOSE:

1°- Parrocchia S.Giovanni Battista – Vittoria € 500,00

2°- Convento S.Maria del Gesù – Chiaramonte Gulfi € 300,00

3°- ex aequo Parrocchia Maria SS. Annunziata – Ragusa € 100,00

3°- ex aequo Parrocchia S.Maria La Nova – Scicli €100,00

Salva