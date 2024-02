Ispica. Al Pala Brancati la seconda edizione de “La Partita del Cuore”

Questa mattina al Pala Brancati di Ispica si è svolta la seconda edizione de “La Partita del Cuore”, evento promosso dall’Istitito Comprensivo “Leonardo da Vinci”, con la collaborazione della società ASD Sportispica Marco Monaco, il patrocinio del Comune di Ispica e il supporto di sponsor e privati. Dopo il successo della prima edizione, anche quest’anno le insegnanti Maria Martino e Marianna Micieli hanno voluto riproporre l’evento che ha lo scopo di raccogliere fondi utili a finanziare l’importante progetto di ippoterapia “Al Galoppo” rivolto agli alunni con disabilità dell’Istituto.

Si è trattato di un torneo di calcio a 5 che ha visto protagonisti gli alunni dell’istituto, i quali divertendosi, si sono resi protagonisti di un grande progetto di civiltà. Presenti al Pala Brancati il Sindaco Innocenzo Leontini e l’Assessore Tonino Cafisi che hanno sottolineato la grande valenza dell’evento, occasione di crescita umana e sociale. A portare i saluti del Dirigente Scolastico, la Vicaria Joselita Tringali e il prof. Roberto Meli che hanno ribadito come l’istituto “Da Vinci” è da sempre attento alle esigenze di tutti gli alunni promuovendo itinerari volti a sollecitare l’autonomia personale, sociale e didattica.

“L’evento – dichiarano le insegnanti Micieli e Martino – ha coniugato sport e solidarietà, regalando divertimento ma anche e soprattutto condivisione. I fondi raccolti saranno utilizzati anche quest’anno per finanziare il progetto di ippoterapia che ha già riscosso grande interesse ed entusiasmo alla sua prima edizione dando la possibilità agli studenti con disabilità del nostro istituto di sperimentare un percorso che li aiuta a sviluppare le loro competenze a livello psicomotorio, a livello cognitivo, a livello relazionale. Per la riuscita dell’evento – concludono- ringraziamo in primis il nostro Dirigente Scolastico Rosaria Maltese, il Dirigente Scolastico Reggente, Veronica Veneziano, il Comune di Ispica, la Misericordia di Rosolini, la società ASD Sportispica Marco Monaco e quanti a vario titoli si sono impegnati per la riuscita di questa importante iniziativa

