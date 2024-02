L’emblematico carnevale caraibico di Trinidad e Tobago

Il Carnevale di Trinidad e Tobago è una delle feste più emblematiche e attese dei Caraibi che attira migliaia di visitatori ogni anno. Le caratteristiche distintive dei carnevali sono la loro originalità e multiculturalità. Inoltre, l’energia contagiosa e l’ospitalità degli abitanti Trinidad rendono questa celebrazione decisamente unica. Più che una festa, è un incontro di espressività multiculturale. L’origine del carnevale a Trinidad e Tobago risale al XVIII secolo, quando i lavoratori cattolici delle piantagioni iniziarono a organizzare danze natalizie per limitare il consumo di carne prima della stagione quaresimale. Le danze venivano eseguite da uomini bianchi europei. Anche gli schiavi provenienti dell’Africa occidentale, avevano le proprie tradizioni che includevano maschere e rituali specifici per ciascun gruppo e venivano eseguiti vicino alle piantagioni di zucchero. Dopo la liberazione degli schiavi nel 1838, una festa pre-carnevale conosciuta anche come cannes brulées, divenne un simbolo di libertà. Il governo coloniale britannico rispose vietando le religioni, i combattimenti con i bastoni, le mascherate e altre espressioni religiose e culturali provenienti dall’Africa. Tuttavia non riuscirono mai a sradicare quello che oggi è diventato un tratto distintivo della loro identità. Ma dopo numerosi scontri con il governo coloniale britannico, che continuava a cercare di vietare la musica con tamburi di pelle, tamburi d’acciaio e le maschere, il carnevale trovò finalmente spazio quando fu adottato il lunedì e il martedì prima della Quaresima, divenuto simbolo della cultura trinidadiana durante il periodo indipendentista. Trinidad e Tobago ospita una varietà di eventi durante il carnevale, ognuno con le proprie caratteristiche distintive. Nella capitale, Port of Spain, si svolge un impressionante spettacolo di colori e ritmo in cui gruppi di persone in abiti esuberanti e decorazioni luminose si cimentano in gare di calypso e soca, due generi musicali indigeni che costituiscono l’identità culturale del paese. Anche nella città di San Fernando, situata a sud di Trinidad, si svolge il “Re e Regina del Carnevale”, una competizione in cui i partecipanti indossano costumi stravaganti gareggiando per il titolo di figura più importante del carnevale.

