Vittoria. Visita Istituzionale Manager Asp Drago a Palazzo Iacono

Il Sindaco di Vittoria Francesco Aiello, oggi, si è incontrato a Palazzo Iacono con il nuovo Direttore dell’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Ragusa, Dottore Giuseppe Drago. Nel corso dell’incontro sono state affrontate diverse questioni relative alla sanità nel territorio, con particolare attenzione al pronto soccorso dell’Ospedale Guzzardi di Vittoria e al servizio sanitario di Scoglitti.

Un punto centrale della discussione è stato il tema della carenza di personale medico, una situazione che continua a rappresentare un’emergenza per la comunità. Il Sindaco, prendendo atto della positività della nomina del dottore Drago, ne ha condiviso i buoni propositi, ha sottolineato l’importanza di interventi incisivi e tempestivi per affrontare le sfide presenti nel sistema sanitario vittoriese.

“Auguro, al neo Direttore Drago i migliori auguri per il suo incarico, auspicando un proficuo impegno a favore della salute e del benessere dei cittadini di Vittoria e dell’intera provincia di Ragusa”- ha commentato il Sindaco Francesco Aiello.

Salva