Giarratana. Carnevale 2024 con la musica di Radiortm

L’atmosfera festosa del carnevale di Giarratana tra divertimento e allegria che caratterizzerà i momenti più elettrizzanti di una kermesse che ha riacquistato lo smalto dei tempi migliori. Domenica 11 febbraio “Carnevale italiano” alle 21,30 con la musica di “Radiortm” e i suoi DJ, Giovanni Veca, Daniele Lo Bartolo e il vox Federico Bonomo. Mercoledì 13 febbraio alle 21.30 RTM Carnival Night con DJ Ivan Cappello, Cris, Gabriele Adamo e il vox Andrea Robusti. Due giorni di gioia e condivisione per la città, un modo per riunirsi e festeggiare insieme, avvolti dall’energia della musica. Due giorni di straordinario spettacolo di musica, per due serate da vivere divertendosi, perché anche a carnevale la musica ti deve trascinare.

