Le prime parole del neo Segretario Provinciale DC Aiello

“Negli ultimi 30 anni abbiamo cercato di dare il nostro fattivo contributo in diverse entità politiche e movimenti civici, senza riuscire a sentirci pienamente soddisfatti; c’era sempre qualcosa che non ci apparteneva. La nostra insoddisfazione, il nostro essere diversi perchè miti, disponibili al dialogo, capaci di trovare sempre punti di incontro e mai di scontro, di essere sempre al servizio della comunità, non ci ha allontanati, non ci ha fatto disperare, perchè abbiamo sempre portato nel cuore la speranza di una casa nuova in cui ritrovarci tutti insieme per coindividere i principi semplici della democrazia, dello stare insieme per lavorare e migliorare la nostra Comunità. Oggi riprendiamo il cammino interrotto nel 1994“. Sono le prime parole del neo segretario Provinciale della Democrazia Cristiana, AnnaMaria Aiello, subito dopo essere stata votata per acclamazione nel corso del Congresso Provinciale della DC che è tornata a riunirsi anche nel territorio ibleo a 30 anni esatti di distanza dall’ultima volta. „Se allora fu un incontro malinconico per salutare un’esperienza politica irripetibile nella storia italiana – commenta la neo segretaria – oggi il tono è un altro. Oggi c’è la concreta speranza di aprire una nuova stagione politica che possa riportare gli italiani al centro“. Oltre al segretario sono stati eletti anche tutti gli altri ruoli che compongono il direttivo. Vice Segretario Vicario è Fabio Meli, vice segretario Giuseppe Pluchinotta. Segretario Amministrativo è Giorgio Linguanti, suo vice Giulio Maltese. Segretario Organizzativo Pietro Lorefice, vice Vincenzo Muriana. Presidente è Michele D’Urso con vice Antonio Calabrese.

