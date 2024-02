I cronometristi Asd Hyblea festeggiano gli obiettivi del 2023

Sabato 3 febbraio alle 17:00, nella sala riunioni di Sport e Salute di via Archimede a Ragusa, si è svolta l’annuale assemblea ordinaria dei cronometristi dell’Asd “Hyblea” di Ragusa. Il presidente dei cronometristi, Salvatore Tuttolomondo, dopo i consueti saluti, ha proceduto alla lettura della relazione tecnica/morale relativa all’anno sportivo appena conclusosi.

111 sono state le giornate gare disputate nel 2023 (+ 23 rispetto al 2022) per un impegno di 1.431 giornate crono (+ 383), diverse sono state le manifestazioni che hanno visto i cronometristi ragusani impegnati anche in trasferta.

Nel 2023 i cronos ragusani sono stati coinvolti in: 4 gare di Enduro Regionale; 42 incontri di pallamano tra serie A2 e B maschile; 16 manifestazioni di equitazione sia in provincia che fuori; 16 manifestazioni di nuoto; 11 gare di Atletica leggera su pista; 6 manifestazioni di slalom su pista al kartodromo “Sole Luna” di Vittoria, nonché la gestione dell’intero servizio di cronometraggio della 66ᵃ edizione de “La Salita dei Monti Iblei” a Chiaramonte Gulfi, la gestione di alcune postazioni insieme ai colleghi delle altre province siciliane per la XXXVIII coppa “Vald’Anapo-Sortino”, della “50 miglia sulla riviera Jonica e del 20° Rally del Tirreno.

Nel mese di maggio i cronos iblei sono stati chiamati a garantire il servizio della cronoscalata di biciclette Memorial “Giovanni Cannarela” nel comune di Grammichele (Ct) inoltre, nel mese di settembre hanno collaborato con i colleghi di Campobello di Mazzara al 1° MDM Sprint Triathlon svoltosi a Marina di Modica.

Nel corso del 2023, diversi associati ragusani hanno partecipato sia in presenza che online a diversi corsi di formazione tra cui: Utilizzo del Software Wiclax e del software Orbit e Kart, 1ᵃ e 2ᵃ sessione sull’App Send Time, Funzioni del REI PRO, Gestione della segreteria del nuoto, Gestione delle postazioni di Rally ed Enduro, La figura del DSC e Gestione del gruppo, Uso del REI PRO per Rally, Regolarità ed Equitazione.

La famiglia dell’Asd “Hyblea” si è ampliata grazie al corso per “allievi cronometristi” svoltosi nei fine settimana dei mesi di febbraio e marzo dello scorso anno, inizialmente erano in 16 i partecipanti alle lezioni ma solo 9 sono riusciti a concludere e a superare gli esami, mentre tra quelli ufficiali 3 cronos non hanno rinnovato il tesseramento per motivi familiari.

Anche per l’anno, appena trascorso, diversi sono stati gli encomi ricevuti da parte degli organizzatori delle manifestazioni sportive per l’alta professionalità dei cronometristi iblei.

Dopo la relazione si è proceduto alla lettura del bilancio consuntivo 2023 e preventivo 2024; i documenti proposti sono stati approvati dall’assemblea all’unanimità. Portati a termine i punti all’ordine del giorno, compresa la definizione dei servizi nel corso del 2024, l’assemblea è stata sciolta dal presidente, tutti gli associati hanno ricevuto uno scaldacollo con il logo dell’Asd cronometristi “Hyblea” e poi la serata è proseguita con un giro pizza presso una noto locale in territorio di Modica, per festeggiare gli importanti traguardi raggiunti.

