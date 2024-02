Calcio. Il Modica sprofonda. Anche il Messana vince “Barone”

Il Modica è in profonda crisi. Anche il Messana, penultimo in classifica, espugna il “Vincenzo Barone”, Grazia ad un gol di Buono al 44’ che ha ribadito il gol il rigore che aveva appena calciato e che era stato respinto dal portiere Marino. Rossoblu privi di idee e ospiti ordinati: questa la differenza. Nello spogliatoio c’è certamente qualcosa che non va. Nonostante gli sforzi della societàla squadra non risponde. Il cambio dell’allenatore ha peggiorato addirittura il ruolino di marcia.

