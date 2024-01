Tratta e sfruttamento, gli studenti del “Ferraris” a confronto con gli operatori Proxima Ragusa

Gli studenti dell’istituto di istruzione superiore Galileo Ferraris di Ragusa hanno incontrato gli operatori della cooperativa Proxima che ha illustrato, in sintesi, la propria attività nella lotta contro la tratta e lo sfruttamento degli esseri umani. L’appuntamento ospitato nell’auditorium scolastico si è rivelato molto significativo visto che, durante il confronto, sono emersi dialoghi stimolanti e dibattiti ricchi di contenuto che hanno contribuito a sensibilizzare la comunità studentesca sull’importanza di affrontare le questioni legate alla tratta e all’abuso.

I rappresentanti della cooperativa hanno condiviso esperienze toccanti e storie che hanno ottenuto risultati positivi nel contrasto a questo grave problema sociale. Gli studenti, a loro volta, hanno avuto l’opportunità di porre domande, approfondire alcuni aspetti e riflettere sulle azioni che è possibile intraprendere a livello individuale e collettivo per contribuire a combattere la tratta di donne. E’ stato un incontro, come messo in evidenza dalla comunità studentesca, che ha avuto modo di sottolineare l’importanza della consapevolezza e dell’educazione come strumenti cruciali nella lotta contro la tratta, fornendo, altresì, una piattaforma per la collaborazione tra la comunità studentesca e le organizzazioni che si battono per la giustizia sociale. “Per noi di Proxima – sottolineano dalla cooperativa sociale – è una grande soddisfazione avere l’opportunità di incontrare studenti e insegnanti interessati a potere diventare moltiplicatori di civiltà”.

