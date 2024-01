Un mese e sarà ancora XCO Città di Modica

Quello di Modica è ormai un appuntamento fisso per la stagione non solo siciliana delle ruote grasse. L’XCO Città di Modica Cyclò, che si svolgerà il prossimo 25 febbraio ha valicato i confini regionali, diventando un evento molto atteso in tutto il Sud Italia, una classica alla quale è davvero impossibile mancare. La manifestazione è giunta alla sua quarta edizione e nel corso degli anni ha raccolto sempre maggiori consensi di partecipazione.

Nelle tre precedenti edizioni la gara ragusana è andata crescendo e ha regalato grandi emozioni. In campo maschile si sono succeduti nell’albo d’oro personaggi di rilievo della scena siciliana come Davide Distefano, Andrea Privitera e Pierpaolo Ficara mentre tra le donne, dopo l’iniziale successo di Elizabeth Ann Simpson è arrivata la doppietta di Federica Occhipinti, pronta a firmare un clamoroso tris.

Sarà ancora l’Area Attrezzata Mangiagesso ad ospitare il percorso diventato ormai un riferimento assoluto con i suoi 5 km di percorso che alterna tratti in terra battuta, roccia e anche passaggi su radici, senza dimenticare brevi spezzoni di salita ma su pendenze impegnative, anche al 26%. Il circuito verrà coperto più volte a seconda della categoria di appartenenza. La grande novità di quest’anno è che, per la prima volta nella storia della mountain bike siciliana, ci sarà una prova di cross country espressamente riservata alle E-bike.

Il costo dell’iscrizione non cambia rispetto allo scorso anno, 20 euro da versare entro il venerdì antecedente la corsa. Domenica le partenze inizieranno alle 9:00. La gara, valida quale terza prova della Coppa Sicilia e seconda della Coppa Jonica, costituisce anche una splendida occasione per conoscere da vicino Modica, autentica perla del barocco siciliano, con tantissime attrattive architettoniche come il Duomo di San Giorgio Patrimonio dell’Unesco, l’affascinante Palazzo Polara posto proprio alla sua sinistra, Palazzo Castro Grimaldi e altro. Vista la bellezza del posto, sarà davvero difficile venir via…

Per informazioni: Asd Revolution Bike, tel. 335.7809548, segreteria.revolutionbike@gmail.com

Salva