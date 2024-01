Corea del Sud. Temperature a picco. Meno 21°

La Korea Meteorological Administration ha emesso un avviso ondata di freddo per la maggior parte del paese, compresa l’area interna centrale, poiché si prevede che le temperature diminuiranno bruscamente. Secondo le autorità meteorologiche, a Seoul la temperatura rimarrà a -6 gradi Celsius (oltre -21 gradi Fahrenheit) . L’agenzia prevede che l’ondata di freddo rimarrà fino a giovedì per risalire gradualmente nel fine settimana. Da parte sua, il governo municipale di Seoul prevede di passare alla modalità di “risposta alle emergenze 24 ore su 24” per far fronte a qualsiasi incidente segnalato a causa del rapido calo delle temperature. Per i potenziali danni causati dalle ondate di freddo, la città dispone di una sala operativa di supporto completa composta da un team di gestione, nonché da team di supporto vitali sia di primo soccorso medico che per i danni causati a infrastrutture elettriche. Nei distretti autonomi si stanno preparando ad affrontare i danni causati dalle ondate di freddo attraverso le sale operative e accumulando scorte di viveri e aiuti emergenziali.

Salva