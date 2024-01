XII Open Day al Liceo Scientifico “Enrico Fermi” di Ragusa

E’ stata molto partecipata la due giorni del XII Open day promosso dal liceo scientifico Enrico Fermi di Ragusa in cui è stata data la possibilità agli studenti delle scuole medie di formarsi un’idea sulle scelte da compiere per il loro futuro. Tre gli indirizzi che è possibile scegliere: il nuovo ordinamento, le Scienze applicate e lo Sportivo. Sono stati gli studenti che già frequentano il Fermi a illustrare le caratteristiche dei vari laboratori. Insieme con loro i responsabili dei vari dipartimenti sia tecnici che umanistici i quali hanno accolto le famiglie e i ragazzi potenzialmente interessati a frequentare il liceo. “Un momento importante – spiega Sergio Firrincieli, presidente del consiglio d’istituto, oltre che consigliere comunale – perché c’è stato modo di individuare quale il percorso da effettuare che offrirà a questi ragazzi una preparazione per poi continuare l’itinerario di studi nelle varie università. Personalmente, mi sento molto vicino a queste tematiche, alle percezioni dei giovani con riferimento alle scelte da compiere. D’altro canto, il Fermi ha fatto e sta facendo registrare un trend in aumento nel numero delle iscrizioni. E tutto questo non può che fare bene alla crescita di un istituto che cerca sempre di restare al passo con i tempi”.

