Disservizi Autobus urbani. Spadaro scrive all’amministrazione

Il consigliere comunale, del PD Giovanni Spadaro, ha presentato un’interrogazione al Presidente del Consiglio comunale e al Sindaco, in seguito alle segnalazioni di numerose persone che usufruiscono del servizio del bus urbano, rappresento all’Amministrazione i diversi casi di ritardi nelle corse o di soppressione delle stesse senza preavviso all’utenza.

Il rappresentante del Pd, ha chiesto quali provvedimenti l’ Amministrazione intenda adottare per ovviare ai lamentati disservizi. Diversi cittadini mi hanno inoltre segnalato – continua Spadaro – come mai non sia prevista una fermata del bus vicino all’Ospedale Maggiore- Nino Baglieri eppure chiaramente necessaria. A tal fine, invito l’Amministrazione ad attivarsi in tempi rapidi, compulsando i rappresentanti dell’Ast, affinché si possa ovviare a tale mancanza e, nello stesso tempo pensare, all’ installazione di una pensilina.

