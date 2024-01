Calcio, Eccellenza. Modica: ma quale continuità. Torna sconfitta

Il Modica voleva la continuità di successo dopo la vittoria casalinga col Rocca Acquadolcese e, invece, rimedia una sconfitta contro un avversario mediocre, come l’Atletico Catania. Finisce, infatti, 1 – 0 per l’Atletico Catania l’anticipo di Eccellenza giocato all’Aldo Binanti di Scordia. I locali hanno realizzato il gol-vittoria al al 41’ su calcio di rigore per un tocco di mano in area di Ballatore. Evidentemente la “cura” Pippo Strano non funziona anche perchè il gioco latita e la squadra ha disputato l’ennesima partita inguardabile.

