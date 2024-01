Comiso. Installata la nuova “mangiaplastica” in piazza Carlo Marx

Installata la nuova “mangiaplastica” a Comiso, in piazza Carlo Marx. “L’obiettivo è incentivare i cittadini e, al contempo, regalare un piccolo bonus con la raccolta punti”. Ad affermarlo è l’Assessore all’ambiente, Giuseppe Alfano.

“Come anticipato – spiega Alfano – il comune di Comiso ha aderito mesi fa al progetto plastic free e dunque, in maniera conseguenziale, oltre alle misure già adottate per lo smaltimento della plastica, ci siamo dotati anche della “mangiaplastica” per il conferimento delle bottiglie. Il funzionamento è molto semplice – continua Alfano – basta inserire nell’apposito sportellino la bottiglia, abbassare la leva in acciaio e la macchina fa da sé il resto. C’è anche l’opzione che consente a coloro i quali useranno la macchina, di cumulare punti per avere un bonus da spendere presso gli esercizi commerciali che aderiranno all’iniziativa. Basta strisciare la tessera sanitaria, o il QR code dell’app scaricabile su cellulare, l’app “Eurven”, procedere al conferimento e, di seguito, verificare sull’apposito display della mangiaplastica quanti punti saranno stati cumulati. È inoltre nelle intenzioni di questa amministrazione – continua l’assessore – rendere partecipi dell’iniziativa anche i bambini delle scuole che saranno il giusto tramite con le loro famiglie. Per i bambini è previsto un bonus particolare che consisterà in un check da utilizzare presso esercizi di somministrazione, quali ad esempio, bar e pasticcerie. Contiamo molto anche sul senso civico dei cittadini di Comiso che magari, trovando bottiglie di plastica abbandonate da quella ristretta sacca di incivili, possano utilizzare la mangiaplastica e contribuire a mantenere pulita la città”.

Salva