Vittoria, rubò scultura di Nicolosi. Arrestato

Lo scorso 24 ottobre aveva rubato una scultura dell’artista vittoriese Alfio Nicolosi, dalla villetta della figlia dello scultore, per poi darsi precipitosamente alla fuga. A seguito della denuncia fatta dalla vittima presso gli uffici del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vittoria, sono state avviate le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa.

Grazie alle immagini video registrate da diversi impianti di video sorveglianza cittadini ubicati nei pressi della zona teatro dell’evento delittuoso gli Agenti del Commissariato di Vittoria sono riusciti a risalire all’identità dell’autore del furto, soggetto noto alle forze dell’ordine per i numerosi precedenti in materia di reati contro il patrimonio. L’uomo è stato arrestato nella giornata di giovedì scorso per il reato di furto aggravato, in esecuzione dell’ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere emessa dal Gip di Ragusa su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa. E’ stato associato ai domiciliari.

