Basket. Passalacqua Ragusa e Virtus Bologna tornano di nuovo di fronte

Dopo la coppa Italia, a distanza di una settimana, Passalacqua Ragusa e Virtus Bologna tornano a sfidarsi, questa volta nella prima gara di ritorno del massimo campionato di basket femminile. Ma l’incontro di domani, 14 gennaio (palla a due ore 18,00), sarà il momento che segnerà di fatto il ritorno della formazione biancoverde al Palaminardi, dopo i lavori che sono stati effettuati. E proprio il fatto di ritrovare la propria casa dovrà costituire una spinta in più per cercare di risalire la china della classifica, anche in previsione di ritrovare al più presto Milazzo e Jakubcova e potere così arrivare agli appuntamenti più importanti della stagione con l’organico al completo. Domani, intanto, subito una partita delle più difficili. “Ritroviamo Bologna in una sfida che però sappiamo che sarà completamente diversa e che avrà sfaccettature psicologiche differenti rispetto alla partita precedente – commenta l’assistant coach Massimo Romano – anche perché quella della scorsa settimana valeva una qualificazione e non ci si incontrava da tanto tempo. Ci saranno sicuramente accorgimenti tattici e psicologici diversi. E’ chiaro che riuscire a vincere una partita contro una squadra delle prime quattro ci farebbe molto bene sia dal punto di vista della classifica, sia come testa. Sappiamo che loro verranno molto agguerrite. Per quanto ci riguarda dovremo continuare a difendere duro e cercare di seguire bene le nostre regole”.

