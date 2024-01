L’ASP Ragusa stabilizza otto dirigenti medici di diverse discipline specialistiche

La Direzione Strategica dell’ASP di Ragusa ha stabilizzato otto dirigenti medici che avevano partecipato a una procedura indetta dall’Azienda nell’ottobre scorso. I professionisti, il cui contratto a tempo indeterminato decorrerà dal prossimo 1° febbraio, andranno a coprire i posti vacanti in diverse discipline specialistiche: uno in Medicina Fisica e Riabilitazione, uno in Chirurgia generale, uno in Anatomia patologica, due in Medicina Legale, due in Medicina Nucleare e uno in Cure Palliative. Un altro medico risultato in possesso dei requisiti di stabilizzazione in Medicina Fisica e Riabilitazione, ha preso servizio nei giorni scorsi in qualità di vincitore di concorso pubblico per titoli ed esami nella medesima branca. “Si tratta del primo step delle procedure di stabilizzazione, con cui – spiega il Commissario straordinario dell’ASP, Fabrizio Russo – nell’immediato futuro contiamo di poter dare garanzie lavorative ai nostri dipendenti, sia della dirigenza che del comparto, venendo incontro al bisogno di salute della popolazione e alle esigenze organizzative dei reparti”.

