Ispica. PNRR, riqualificazione locali ex Liceo Kennedy

Questi giorni sono da ritenersi storici per la Città di Ispica che vedrà la consegna e l’inizio lavori dei cinque progetti finanziati con i fondi del PNRR.

Ieri, alla Ditta Canto Marco, sono stati consegnati i lavori del primo dei progetti, quello relativo al recupero e alla sistemazione dell’immobile ex Liceo Linguistico Kennedy in C.so Garibaldi per un importo complessivo di 550.000 €.

Al termine dei lavori Ispica e gli Ispicesi avranno la possibilità di usufruire dei locali e degli spazi di uno dei palazzi più belli ed importanti della Città, in passato sede comunale.

La progettazione è stata affidata all’Arch. La Rosa, la Direzione dei Lavori all’Arch. Enrica Fidelio mentre Vincenzo Tropiano è stato incaricato della sicurezza sul cantiere.

Il Sindaco, come artefice ed iniziatore delle relative procedure che consegneranno agli ispicesi una splendida sede di rappresentanza, un potenziamento della biblioteca e una sede qualificata per lo svolgimento di attività culturali, sente l’obbligo di rivolgere un ringraziamento all’ex Assessore Carmelo Denaro per avere lavorato alla fase iniziale degli incarichi e delle scelte progettuali e all’Assessore Massimo Dibenedetto per avere fornito un impulso sostanziale alle procedure di espletamento della gara, al superamento delle molteplici difficoltà intervenute e alla concreta apertura del cantiere.

Un sentito grazie per l’impegno profuso, affinchè questo primo progetto andasse in porto, va al Geom. Salvatore Nigito, a tutto lo staff dell’Ufficio Tecnico Comunale e alla Dott.ssa Natalia Carpanzano, esperta in fondi Comunitari, per aver mostrato alta professionalità nell’affrontare un argomento delicato come quello del PNRR.

“Viene avviata la fase concreta dei progetti – dichiara l’Assessore al PNRR e Lavori Pubblici Massimo Dibenedetto – cioè l’apertura dei cantieri. Da molto tempo si sente parlare di PNRR, finalmente anche i cittadini potranno vedere concretamente lo svolgimento dei lavori nei vari cantieri che si apriranno in città”.

