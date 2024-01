Il concerto di Epifania del coro Unitre di Modica

E’ stata una magnifica serata quella vissuta a Modica, presso la Chiesa di San Paolo Apostolo, dove, grazie alla disponibilità del parroco don Antonio Saracino, il Coro della locale sede dell’Unitre ha dato vita al Concerto di Epifania organizzato col patrocinio del comune concesso dal Sindaco Maria Monisteri Caschetto. Nonostante le non favorevoli condizioni del tempo (che ne avevano fatto determinare il rinvio di 24 ore) si è registrata una buona partecipazione di persone che hanno apprezzato la piacevole esibizione del coro che, presentato dal socio Giovanni Rosa ed accompagnato dal maestro Giorgio Cannizzaro alla tastiera, è stato diretto dal maestro Orazio Baglieri. Ad aprire la serata è stato il presidente, Enzo Cavallo, che ha portato il saluto del Direttivo e dell’Associazione ed ha fatto presente che con il Concerto del Coro riprende l’attività dell’Unitre di Modica dopo la pausa delle festività Natalizie, e oltre alla ripresa degli incontri, delle iniziative e dei corsi attivati all’apertura del nuovo anno accademico, prevede l’avvio degli altri corsi già pronti e la concretizzazione di ciò che è stato previsto per il corrente anno accademico per rispondere alle esigenze manifestate dai soci. E’ quindi iniziata la esecuzione dei seguenti brani in programma sui quali si è concentrata l’attenzione dei presenti: Adeste Fideles, Joy to the world, in dulci Jubilio, What child is this, Bianco Natale, O holy night, Mille Cherubini in coro, Les Anges dans nos campagnes, campane di Natale e Noel, Noel. A conclusione del concerto è stato annunciata la partecipazione al prossimo festival regionale dei cori dell’Unitre di Sicilia che, dopo essere stato organizzato lo scorso anno a Modica, dovrebbe svolgersi a Selinunte il prossimo mese di giugno. Il presidente del consiglio comunale, Maria Cristina Minardo , invitata, ha fatto pervenire il suo saluto comunicando di trovarsi fuori e di non poter partecipare .

Salva