Modica. Chiesa di S. Giorgio, 3° percorso sinodale il 9 gennaio

Nell’ambito del Cammino sinodale in corso nella Diocesi di Noto, si terrà martedì 9 Gennaio, alle 18.30, nella comunità parrocchiale di San Giorgio, il terzo percorso sinodale sul tema “Lo Spirito del Signore è sopra di me…e mi ha mandato per annunziare ai poveri un lieto messaggio, per proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista; per rimettere in libertà gli oppressi”(Lc 4,17-21).

Sarà Domenico Pisana, dottore in Teologia Morale e membro della equipe sinodale della diocesi netina, a trattare il tema per sottolineare come la missione di Gesù sia stata un annuncio-educazione. Gesù non ha annunciato dei principi astratti né dato un programma esponendo i punti successivi di attuazione. Quello di Gesù è stato un annuncio fatto nella vita: i discepoli, le folle vivono con Gesù, vedono come lui reagisce a proposito di una situazione, come parla, come si comporta. Annuncio e vita si intrecciano.

“Gesù – afferma don Michele Fidone, parroco di San Giorgio – fa e insegna: questo è fondamentale nella missione evangelizzatrice di una Chiesa in cammino sinodale. E’ così che, oggi, uomini, donne, giovani possono imparare dai cristiani: non conta ciò che essi dicono, ma è il loro vivere da convertiti e seguaci di Cristo che diventa in se stesso comunicazione del vangelo”.

Questo terzo appuntamento sinodole si prefigge di mettere in risalto come l’evangelizzazione di Gesù sia stata un tipo di scuola di fede pratica. La gente sapeva riconoscere che Gesù era un Maestro differente dagli altri per la semplice ragione che egli faceva e viveva tutto quello che insegnava.

