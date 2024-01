Basket, Passalacqua Ragusa. Domani primo turno di Coppa Italia

Al via il primo turno della nuova formula della Coppa Italia di basket femminile, con la Passalacqua Spedizioni Ragusa di basket che domani alle 19,30 sarà di scena al PalaPadua contro Faenza. Terminato il girone d’andata è stato possibile dunque stilare la griglia della competizione che vedrà la vincente dello scontro di domani sfidare, al Paladozza, la Virtus Bologna, domenica 7 gennaio. Le quattro squadre che usciranno da questi due turni di qualificazione saranno poi impegnate nella Final Four di Torino, che svolgerà nel mese di febbraio insieme alla maschile. “Ci apprestiamo a disputare questa nuova formula della Coppa Italia che ci vede nuovamente di fronte a Faenza come è avvenuto qualche settimana fa – dice coach Lino Lardo – è chiaro che dobbiamo pensare alle cose buone che abbiamo fatto in quella partita, ma allo stesso tempo pensare che non sarà una sfida semplice, anche perché in queste feste abbiamo tirato un po’ il fiato ed era necessario. C’è dunque da ritrovare il ritmo partita e cercare di ritrovare qualche giocatrice che era in difficoltà nelle ultime settimane. E’ una manifestazione a cui teniamo e cerchiamo dunque di andare avanti”.

