M5s Comiso. Prosegue la strutturazione, momento di condivisione e confronto

Prosegue il lavoro di strutturazione del Movimento 5 Stelle nei vari comuni della provincia di Ragusa. Dopo la costituzione dei gruppi territoriali di Ragusa, Modica e Vittoria, ieri sera si è tenuto un bel momento di condivisione a Comiso, con lo scambio di auguri e la pianificazione delle prossime azioni che porteranno, anche qui, alla costituzione del gruppo. “Si tratta di un gruppo coeso e molto propositivo – commenta il coordinatore provinciale del M5s, Federico Piccitto – e che sta mettendo in atto una rinnovata opera di opposizione all’attuale Amministrazione di destra che governa la città. Proprio in questo senso, nei giorni scorsi, il Movimento 5 Stelle, con la deputata regionale Stefania Campo, che ha fatto pervenire un preciso messaggio politico caratterizzato da un forte appello al confronto fra le forze sinceramente progressiste e alla coerenza con le linee politiche nazionali, ha preso parte ad un primo momento di confronto delle opposizioni, per costruire un fronte di alternativa all’Amministrazione attuale. “Ci sono nuove persone che, anche a Comiso, si stanno avvicinando – conclude Piccitto – e non appena si raggiungerà il numero minimo per la costituzione, anche il gruppo territoriale di Comiso diventerà realtà”.

