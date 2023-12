Ragusa. Contributo per l’ammissione gratuita di alunni in condizione di disabilità o disagio per l’anno scolastico 2023/2024

Il Dipartimento dell’Istruzione dell’Università e del Diritto allo Studio, anche per l’anno scolastico 2023/2024, ha attivato le procedure per l’erogazione, a favore delle Scuole dell’infanzia paritarie, del contributo per l’ammissione gratuita di alunni in condizione di disabilità certificata ovvero di disagiate condizioni economiche.

Le Scuole dell’infanzia paritarie, per ottenere tale contributo dovranno pubblicare un apposito avviso per le famiglie degli alunni invitandole a richiedere la frequenza gratuita e dovranno ammettere gli alunni secondo il seguente ordine di priorità:

– alunni in condizione di disabilità certificata, nell’ordine dato dall’importo ISEE, in corso di validità;

– alunni di disagiate condizioni economiche, nell’ordine dato dall’importo ISEE, in corso di validità, non superiore ad euro 12.058,82.

Il contributo sarà concesso:

– per le scuole dell’infanzia paritarie composte da una sola sezione, per un numero massimo di 2 alunni a condizione che la sezione sia composta da almeno 8 alunni;

– per le scuole dell’infanzia paritarie composte da più di una sola sezione, per un numero massimo di 2 alunni per sezione composta da almeno 15 alunni.

I gestori delle scuole dell’infanzia paritarie, entro e non oltre il 5 aprile 2024, dovranno

trasmettere l’istanza di ammissione al contributo, al Comune di appartenenza.

La modulistica necessaria alle istanze e la presa visione della relativa circolare n. 25 del 20/12/2023 sono reperibili nel sito istituzionale del Comune di Ragusa al link:

https://www.comune.ragusa.it/it/news/contributo-per-lammissione-gratuita-di-alunni-in-condizione-di-disabilita-certificata-ovvero-di-disagiate-condizioni-economiche-art-7-l-r-29-09-2016-n-20-a-s-2023-2024

