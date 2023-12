Pozzallo. Concluso il memorial dedicato a Saverio Armenia

Si è conclusa con la raccolta di 500 euro la giornata dedicata a Saverio Armeria, a tre anni dalla scomparsa dell’infermiere pozzallese, molto conosciuto e assai stimato in città. Va, dunque, in cantiere il terzo memorial che ha visto protagonisti la moglie di Saverio, Arianna Bonvento, fra coloro che hanno organizzato l’intera manifestazione. Saverio Armenia è stato una delle tante, purtroppo, vittime del Covid-19 – deceduto lo scorso il 11 dicembre 2020. Avrebbe compiuto 53 anni proprio il 29 dicembre 2023. Un infermiere molto stimato dai colleghi e apprezzato dai pazienti. La sua scomparsa lasciò un vuoto immenso non solo nell’Asp di Ragusa ma in tutta la comunità pozzallese.

La manifestazione è iniziata in piazza delle Rimembranze dove il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, e subito dopo il parroco della San Paolo, don Michele Iacono, hanno discusso di fronte ad una platea di soli alunni delle scuole elementari e medie, dell’importanza della prevenzione e dell’egregio lavoro che Saverio ha fatto in piena pandemia, sacrificando la sua stessa vita per gli altri.

Sono scesi anche alcuni colleghi infermieri di Ragusa per una simulazione di primo soccorso e sono state date delle nozioni per quel che concerne le manovre in caso di primo soccorso. Il tutto per sensibilizzare i ragazzi su questo tema che, purtroppo, può presentarsi e metterci alla prova in qualsiasi momento.

Nel pomeriggio, fra gli altri appuntamenti, la tombolata organizzata dalla Charlie Chaplin, sempre in piazza delle Rimembranze, dove sono stati raccolti i 500 euro. Metà somma sarà devoluta all’associazione “SuperAbili Noi” di Pozzallo, l’altra metà ad una famiglia di pozzallesi.

