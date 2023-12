Pallamano. Seconda vittoria di fila per l’Andimoda Ragusa

Seconda vittoria di fila per l’Andimoda Ragusa che, nel campionato di Serie B di pallamano maschile, compie un altro passo in avanti in classifica. Il sette ibleo si è imposto con il risultato di 41-38 tra le mura amiche ai danni del Marsala dopo che il primo tempo si era chiuso con il punteggio di 21-17 sempre a favore dei padroni di casa. Un successo di fondamentale valenza prima della pausa natalizia del torneo che, adesso, riprenderà il 21 gennaio con un’altra gara in casa per i ragusani, quella con il Messina. Il match di domenica scorsa al Palaparisi è sempre stato caratterizzato da un sostanziale equilibrio salvo quando, a qualche minuto dal termine dal riposo lungo, l’Andimoda Rg ha cominciato a prendere consapevolezza dei propri mezzi premendo il piede sull’acceleratore e racimolando quel vantaggio che ha consentito al team di arrivare al riposo lungo avanti di quattro lunghezze. Nella ripresa stesso leit motiv e Andimoda a un certo punto anche a +8. Il Marsala, però, a un certo punto, ha cominciato a crederci sempre di più, rifacendosi sotto e portandosi a -2 dai ragusani che, nel frattempo, complici anche le numerose espulsioni per due minuti, stavano cominciando a perdere l’orientamento. A differenza di altre circostanze simili, però, è prevalsa in questa occasione la lucidità che ha consentito agli iblei di portare a casa il risultato positivo. Da segnalare, nel contesto di questo successo, le 13 reti di Gabriele Giummarra, che si propone sempre più come capocannoniere del torneo, e le 9 di Andrea Mazzone. Stavolta, l’Andimoda Ragusa si è presentata in campo con un organico quasi al completo con il rientro di Mazzone e Flavio Giummarra, che erano stati ceduti in prestito all’Enna, un supporto che ha consentito e consentirà di fare la differenza. Gli allenamenti continuano sino a fine settimana. Poi, il rompete le righe per le festività natalizie e l’appuntamento al prossimo anno.

