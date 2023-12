L’Assemblea dei Sindaci approva il Bilancio di previsione

L’assemblea dei sindaci, nelle funzioni del Consiglio provinciale, ha approvato all’unanimità il bilancio di previsione 2024-2026.

“Esitare questo atto entro la fine dell’anno rappresenta un passaggio di grande importanza che garantisce l’immediata operatività dell’Ente”, dichiara il Commissario straordinario Patrizia Valenti.

Nel corso della discussione è stato evidenziato il grande impatto del programma di interventi inseriti nel Piano triennale delle opere pubbliche, con 282 milioni di euro per opere stradali. Tutti attivati inoltre gli interventi finanziati dal Pnrr, per larga parte destinati all’adeguamento sismico degli istituti scolastici superiori. “Tutti i progetti Pnrr sono il linea con il cronoprogramma previsto, questo permetterà di poter chiedere, se ci dovessero essere eventuali rimodulazioni, ulteriori risorse in quanto l’Ente dimostra di essere in grado di gestire e portare avanti le opere finanziate”, commenta Valenti.

A proposito di opere pubbliche il Commissario straordinario ha inoltre informato l’assemblea della disponibilità del presidente della Regione ad un incontro con i rappresentanti dei Comuni iblei per affrontare l’argomento. “In vista dell’attribuzione delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027 (FSC) gli uffici stanno predisponendo un Piano provinciale per le infrastrutture, con i progetti in fase avanzata che intendiamo proporre all’Assessorato regionale competente”, conclude Valenti.

Salva